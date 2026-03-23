Aprilia padrona: armonia già a rischio tra Bezzecchi e Martin?

Bezzecchi fa la voce grossa nel Gran Premio, due passaggi sul podio nell'arco di ventiquattr'ore per Martin che di sabato si era tolto la soddisfazione di negare il podio stesso al compagno di squadra. Il fuoco cova sotto la cenere in casa Aprilia? Anche se fosse, è un "bel" problema per il management di Noale che si trova in casa un pilota lanciatissimo e un due volte campione del mondo in netta ripresa: non ancora al top della forma insomma. Alla concorrenza (Ducati e KTM) finora sono rimaste solo le briciole, nel senso della Sprint Race, senza dimenticare che Marc Marquez sembra aver perso l'aura di... imbattibilità del 2025, almeno a vederlo costantemente ingaggiato con il bravo e sorprendente Di Giannantonio.