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SERIE A

Roma-Lazio, dopo il gol di Mancini scoppia la rissa: espulsi Wesley e Rovella

17 Mag 2026 - 14:12
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La Roma segna il 2-0 nel derby contro la Lazio e il clima in campo si accende. Poco dopo il raddoppio di Gianluca Mancini, infatti, va in scena una piccola rissa tra le due squadre a seguito di un fallo in attacco della squadra biancoceleste. Nel parapiglia generale nascono le proteste delle due parti e vengono a contatto Rovella e Wesley con Maresca che decide di espellere entrambi. Entrambi salteranno dunque l'ultima partita di campionato.

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