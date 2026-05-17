Roma-Lazio, dopo il gol di Mancini scoppia la rissa: espulsi Wesley e Rovella

La Roma segna il 2-0 nel derby contro la Lazio e il clima in campo si accende. Poco dopo il raddoppio di Gianluca Mancini, infatti, va in scena una piccola rissa tra le due squadre a seguito di un fallo in attacco della squadra biancoceleste. Nel parapiglia generale nascono le proteste delle due parti e vengono a contatto Rovella e Wesley con Maresca che decide di espellere entrambi. Entrambi salteranno dunque l'ultima partita di campionato.