Il mondo della montagna piange Sergio Longoni

All'età di 83 anni si è spento Sergio Longoni, nome noto nel mondo della montagna nonché imprenditore visionario e fondatore di DF Sport Specialist, realtà di riferimento nel panorama degli articoli sportivi. Nel corso della sua vita, Sergio Longoni ha saputo costruire e far crescere un’azienda solida e riconosciuta, distinguendosi per passione, dedizione e attenzione alle persone, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura sportiva. Grazie alla sua visione e al suo impegno, DF Sport Specialist è diventata nel tempo una realtà di riferimento nazionale, ma sempre profondamente legata al territorio e alle persone. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Silvana compagna di una vita, e le figlie Francesca e Daniela, che ne hanno condiviso valori e percorso umano e imprenditoriale.