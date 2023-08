Alonso sbanca Silverstone in rimonta: Sasaki secondo, Holgado chiude il podio

GP gran bretagna

Il diciassettenne colombiano mette a segno la prima vittoria nel motociclismo iridato per il suo Paese

© Getty Images Impresa di David Alonso nel Gran Premio d'Inghilterra della Moto3. Scattata da solo dalla decima e ultima fila, il pilota colombiano del team Gaviota GASGAS Aspar ha rimontato tutto il gruppo fin dai primi giri, ha lottato nelle prime posizioni de gruppo di testa per buona parte delle gara ed ha piazzato lo strappo vincente nel corso dell'ultimo giro, mettendosi al riparo da sorprese e prevalendo sulla linea del traguardo su Ayumu Sasaki e su Daniel Holgado che si conferma leader del Mondiale. Giù dal podio restano Ivan Ortolà e David Munoz che completano la top ten, mentre Romano Fenati (brevemente in testa a metà gara) chiude in decima posizione con la Honda Snipers. Subito fuori gara per una caduta nelle battute iniziali l'autore della pole Jaume Masia che perde la seconda piazza della classifica generale.

La scivolata dell'esperto pilota spagnolo del team Leopard rimescola le posizioni del ranking alle spalle di Holgado. Con una condotta di gara accorta (pur nel vivo della bagarre), il pilota della KTM Red Bull Tech3 sale a 141 punti, mentre il secondo posto di Silverstone permette a Sasaki (Husqvarna Intact GP) di andare ad occupare la stessa casella della generale ai danni di Masia: 119 punti a 109.

Occasione persa a Silverstone anche per Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) che finisce largo a Stowe e mette così fine ad un prima parte di gara arrembante, chiudendo poi appena fuori dalla top ten e alle spalle di Fenati. Il marchigiano mette in pista una prova a corrente alternata, che lo vede risalire prepotentemente la corrente fino a prendere il comando: alla sua Honda manca però la velocità di punta necessaria per tenere testa alla concorrenza in sella a GASGAS, KTM e Husqvarna.