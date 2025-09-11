Alex Marquez: “Il rapporto con Marc non cambia dopo Barcellona”

Il Motomondiale arriva a Misano, per il Gran Premio di San Marino, e come di consueto tornano anche le parole dei protagonisti. Alex Marquez, galvanizzato dalla vittoria dello scorso weekend, è tornato sul duello con suo fratello Marc: “A Barcellona abbiamo ottenuto un risultato estremamente importante, perché non vincevamo da un po’ e abbiamo trovato la velocità giusta. Qui a Misano soffro sempre un po’ troppo, ma arrivo a questo weekend con tanta fiducia. Le prime tre curve sono sempre un tallone d’Achille per me, ma spero che la velocità mi aiuti nell’ultimo settore. Dopo l’infortunio in Olanda è stato difficile per me, faticavo a guidare, ma vincere a Montmelò è stata una grande iniezione di fiducia, una delle mie piste preferite. Il mio rapporto con Marc non cambia dopo Barcellona: è in uno stato di forma straordinario, ma avevo bisogno di vincere dopo la caduta nella Sprint. Il team Gresini è eccezionale: c’è un clima di estrema fiducia e non di pressione. Sentiamo Fausto sempre con noi, anche se non ho avuto la possibilità di conoscerlo bene, e Nadia sta facendo un lavoro fantastico da quando è venuto a mancare. È sempre bello vedere tutta la sua famiglia presente in questo GP”.