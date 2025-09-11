Alex Marquez: “Il rapporto con Marc non cambia dopo Barcellona”

Il fratello del leader alla vigilia di Misano: “Dovevo vincere dopo la caduta nella Sprint”
Il Motomondiale arriva a Misano, per il Gran Premio di San Marino, e come di consueto tornano anche le parole dei protagonisti. Alex Marquez, galvanizzato dalla vittoria dello scorso weekend, è tornato sul duello con suo fratello Marc: “A Barcellona abbiamo ottenuto un risultato estremamente importante, perché non vincevamo da un po’ e abbiamo trovato la velocità giusta. Qui a Misano soffro sempre un po’ troppo, ma arrivo a questo weekend con tanta fiducia. Le prime tre curve sono sempre un tallone d’Achille per me, ma spero che la velocità mi aiuti nell’ultimo settore. Dopo l’infortunio in Olanda è stato difficile per me, faticavo a guidare, ma vincere a Montmelò è stata una grande iniezione di fiducia, una delle mie piste preferite. Il mio rapporto con Marc non cambia dopo Barcellona: è in uno stato di forma straordinario, ma avevo bisogno di vincere dopo la caduta nella Sprint. Il team Gresini è eccezionale: c’è un clima di estrema fiducia e non di pressione. Sentiamo Fausto sempre con noi, anche se non ho avuto la possibilità di conoscerlo bene, e Nadia sta facendo un lavoro fantastico da quando è venuto a mancare. È sempre bello vedere tutta la sua famiglia presente in questo GP”.
Estremamente fiducioso anche Enea Bastianini: “Vengo da un weekend fantastico e arrivo nel mio GP di casa. Siamo vicini alla mia città, ci saranno tutti i miei amici e la mia famiglia. Ho grande fiducia dopo lo scorso weekend, stiamo facendo passi importanti. Qui vado bene fin dai tempi della Moto3. All’inizio con KTM è stato complicato, perché cercavo qualcosa che si avvicinasse a Ducati ma è una moto completamente diversa. Quando ho iniziato a cambiare mentalità, di conseguenza sono arrivati anche i risultati, come a Brno. A Barcellona ho cambiato capotecnico, non ne ho voluto parlare ma adesso c’è una figura che mi conosce bene da tanto tempo e sa quello di cui ho bisogno”.
Luca Marini si è invece soffermato sui progressi della Honda: “I test dopo il GP di Barcellona sono stati importanti e non vedo l’ora di scendere in pista. Sarebbe importante restare tra i primi dieci in qualifica per lottare per posizioni importanti. Non so se i pezzi nuovi possano portare cambi radicali, ma tutti stanno lavorando sodo per migliorare. Gli ingegneri ci ascoltano sempre e stiamo andando verso la stessa direzione: questa cosa si nota anche dai tempi. È molto soddisfacente vedere la Honda migliorare: siamo partiti dal fondo e siamo costantemente risaliti”.
