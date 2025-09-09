Logo SportMediaset
Motogp
VERSO MISANO

Bezzecchi: "A Misano per riscattare Montmelò". Martin: "Voglio avvicinarmi ai primi"

Il team factory di Aprilia non si nasconde nell'imminenza del secondo passaggio stagionale nel nostro Paese

di Stefano Gatti
09 Set 2025 - 13:47
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Aria di casa per Aprilia Racing, che questo fine settimana scenderà in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (sedicesima tappa stagionale), prima di... prendere il volo per i GP extra-europei che precedono il gran finale di Valencia. Dopo il GP di Catalunya del primo weekend di settembre, Bezzecchi e Martin arrivano sulla Riviera Adriatica con l’obiettivo di essere protagonisti davanti al pubblico italiano.

Marco Bezzecchi è deciso a voltare pagina dopo un weekend complicato a Montmeló. Per Marco, che vive a meno di venticiqanue chilometro dal Misano World Circuit - questa è davvero la gara di casa, occasione imperdibile per egalare un grande risultato ai suoi tifosi.

Da parte sua Jorge Martin è motivato a continuare la costruzione del feeling con la RS-GP25 dopo i segnali via via più incoraggianti delle ultime gare. I suoi ultimi weekend dal suo rientro confermano una crescita costante con la RS-GP.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli misura quattro chilometri e 230 metri ed è un tracciato tecnico che mette alla prova i piloti con sedici curve: dieci a destra, sei a sinistra. La complessità del circuito deriva dai numerosi cambi di direzione tra curve e varianti, che offrono ai piloti la possibilità d’impostare diverse traiettorie e, di conseguenza, numerose opportunità di sorpasso. Tra le curve più iconiche spicca la undici, ovvero il “Curvone”, un tratto velocissimo che i piloti affrontano a circa 240 chilometri orari.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

“Sono contento di andare a Misano, sarà bello riabbracciare tutti i nostri tifosi da vicino. Avremo bisogno del loro calore, soprattutto dopo le difficoltà del weekend scorso al Montmeló, ma siamo concentrati e cercheremo di dare il massimo davanti al nostro pubblico”. 

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

JORGE MARTIN
“Non vedo l'ora di arrivare a Misano, dove ho il bel ricordo del test che ha segnato il mio ritorno in squadra dopo l’infortunio. È la gara di casa per Aprilia e ci andiamo tutti con grande entusiasmo. Stiamo facendo un ottimo lavoro e speriamo di ridurre il gap con i piloti davanti”. 

