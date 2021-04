Aleix Espargarò batte Rins e Vinales nelle Libere 1: problemi per Morbidelli, notte fonda per Rossi

MOTOGP

Miglior tempo dello spagnolo di Aprilia Racing nel primo turno di prove libere del secondo appuntamento della premier class a Losail.

di

STEFANO GATTI

Aleix Espargarò porta l'Aprilia in cima alla classifica dei tempi del turno di prove che apre il GP-bis sulla pista di Losail. Settimo nel GP del Qatar di domenica scorsa, lo spagnolo ha battuto di sessanta millesimi di secondo Alex Rins (Suzuki) e di ottantacinque la Yamaha factory del leader della classifica generale Maverick Vinales. Quarto tempo per il rookie Jorge Martin (Ducati Pramac) e quinto per Franco Morbidelli che ha però accusato problemi al motore sia sulla prima che sulla seconda M1 Petronas. Problemi anche per Valentino Rossi, solo diciassettesimo.

Campane "a festa" nel box Aprilia, campanello d'allarme in quella del team satellite Yamaha. La casa italiana conferma l'ottimo avvio stagionale: dopo il settimo posto nel GP del Qatar dello scorso weekend, il maggiore dei due fratelli Espargarò ha lottato con Maverick Vinales ed alla fine lo ha battuto di ottantacinque millesimi di secondo: un margine risicato, nel quale ha però trovato modo di infilarsi Alex Rins che ha strappato il secondo tempo finale mentre - a sorpresa - la migliore delle Ducati è stata quella di Jorge Martin con la Desmosedici Pramac.

Come anticipato, tira invece una brutta aria in casa Yamaha: preoccupanti fumate dagli scarichi hanno costretto Franco Morbidelli a rientrare ai box sia con la prima che con la seconda M1 del team malese a sua disposizione. Inattesa di capire quale sia l'esatta natura del problema e le sue conseguenze sul weekend, l'italobrasiliano, costantemente tra i più veloci in pista prima del problema tecnico, ha chiuso il turno con il quinto tempo a 346 millesimi dalla vetta. Molto peggio è andata al suo compagno di squadra Valentino Rossi che non è andato al di la del 17esimo tempo, staccato di un secondo e un decimo da Espargarò.

Buono il sesto tempo di Danilo Petrucci (sesto a +0.484) e migliore delle KTM in pista, scalpitante dalla voglia di cancellare subito l'incolore debutto di domenica scorsa con la moto austriaca. Il ternano ha preceduto la Yamaha Monster di Fabio Quartararo, la Suzuki del campione in carica e RC213Vdi Stefan Bradl, migliore del quartetto Honda e presumibilmente alla sua ultima apparizione in gara sulla moto di Marc Marquez.

Martin a parte, in ombra finora le Ducati: 18esimo tempo per Francesco Bagnaia, 20esimo per Jack Miller, 22esimo per Johan Zarco (secondo domenica scorsa), vittima di una scivolata ad inizio turno con la Desmosedici Pramac.