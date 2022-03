 Alberto Puig: "Marc deve riposare e concentrarsi sul recupero, ma chiederò spiegazioni a Michelin"

MOTOGP

Il team manager spagnolo non si sbilancia sulle tempistiche del ritorno in pista dell'otto volte iridato.

di

Stefano Gatti

"Questo weekend è stato molto duro per Marc. La caduta nel warm up - la quarta nel fine settimana - è stata davvero tremenda. Di sicuro è stata presa la decisione giusta, viste le circostanze. Ora l'importante è che Marc si riposi e che si concentri sul suo recupero. Per prossima gara speriamo che si sia ripreso". Così Alberto Puig ha fatto il punto sulle condizioni dell'otto volte campione del mondo spagnolo, all'indomani del "volo" nel warm up di Mandalika, di fatto lasciando in sospeso la partecipazione del suo pilota al prossimo appuntamento della premier class. Getty Images

Archiviata la doppia trasferta mediorientale che ha dato il via al Mondiale, all'orizzonte c'è il doppio appuntamento americano: il GP d'Argentina è in programma il primo weekend del mese d'aprile a Terms de Rio Hondo, quello degli USA sette giorni più tardi al Circuit of the America di Austin. Due prove (soprattutto quella texana) tra le preferite di Marquez che sicuramente si sottoporrà ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, al rientro in Spagna. Puig intanto intende approfondire le cause del disarcionamento del suo pilota nell'ultima sessione di prove libere prima del via del GP dell'Indonesia, puntando la sua attenzione soprattutto sul comportamento degli pneumatici.

"Dobbiamo capire cos'è successo alla gomma Michelin. Dobbiamo avere un dialogo approfondito con loro perché siamo passati dall'essere molto veloci un mese fa alla situazione di questo fine settimana, che è stato molto difficile per tutiti i nostri piloti".