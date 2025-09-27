Alba rossa a Motegi: Bagnaia in pole position davanti a Mir e Marquez Sr.

Seconda pole position stagionale per Francesco Bagnaia a Motegi dopo quella della scorsa estate a Brno. Con un tempo da un minuto, 42 secondi e 911 millesimi il tre volte campione del mondo ducatista conferma i segnali di ripresa visti nella prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone e - unico ad infrangere il muro del minuto e 43 secondi - fa la differenza con un vantaggio di novantadue millesimi su Joan Mir con la Honda ufficiale (che eguaglia la sua miglior performance di sempre nelle qualifiche della premier class) e di 132 millesimi nei confronti del suo compagno di squadra Marc Marquez che completa la prima fila.