Premio Alessandro Mazzinghi, Giacomo Agostini vince l'edizione 2025

Il pilota di Lovere verrà premiato nella serata di lunedì 27 ottobre a Pontedera
Giacomo Agostini ha lasciato il segno nella storia del motociclismo e non solo. Con i suoi quindici titoli fra 500 e 350, il pilota di Lovere è diventato il centauro più vincente di tutti i tempi, lasciando il segno nella storia dello sport internazionale. Il suo esempio ha colpito anche la famiglia Mazzinghi che, insieme alla commissione (Riccardo Minuti, Ugo Russo, Riccardo Signori, Dario Torromeo) e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pontedera, lo ha scelto come vincitore del Premio Nazionale Alessandro Mazzinghi 2025.
Agostini sarà protagonista della cerimonia in programma al Teatro Era di Pontedera lunedì 27 ottobre alle ore 18 ripercorrendo i momenti più belli di una carriera che ha fatto la storia e offrendo anche un momento per ricordare un campione assoluto come Alessandro Mazzinghi, pluricampione del mondo e d'Europa junior dei pesi medi, scomparso nel 2020.