Premio Alessandro Mazzinghi, Giacomo Agostini vince l'edizione 2025

Giacomo Agostini ha lasciato il segno nella storia del motociclismo e non solo. Con i suoi quindici titoli fra 500 e 350, il pilota di Lovere è diventato il centauro più vincente di tutti i tempi, lasciando il segno nella storia dello sport internazionale. Il suo esempio ha colpito anche la famiglia Mazzinghi che, insieme alla commissione (Riccardo Minuti, Ugo Russo, Riccardo Signori, Dario Torromeo) e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pontedera, lo ha scelto come vincitore del Premio Nazionale Alessandro Mazzinghi 2025.