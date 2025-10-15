Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
IL RICONOSCIMENTO

Premio Alessandro Mazzinghi, Giacomo Agostini vince l'edizione 2025

Il pilota di Lovere verrà premiato nella serata di lunedì 27 ottobre a Pontedera 

15 Ott 2025 - 15:18

Giacomo Agostini ha lasciato il segno nella storia del motociclismo e non solo. Con i suoi quindici titoli fra 500 e 350, il pilota di Lovere è diventato il centauro più vincente di tutti i tempi, lasciando il segno nella storia dello sport internazionale. Il suo esempio ha colpito anche la famiglia Mazzinghi che, insieme alla commissione (Riccardo Minuti, Ugo Russo, Riccardo Signori, Dario Torromeo) e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pontedera, lo ha scelto come vincitore del Premio Nazionale Alessandro Mazzinghi 2025.

Agostini sarà protagonista della cerimonia in programma al Teatro Era di Pontedera lunedì 27 ottobre alle ore 18 ripercorrendo i momenti più belli di una carriera che ha fatto la storia e offrendo anche un momento per ricordare un campione assoluto come Alessandro Mazzinghi, pluricampione del mondo e d'Europa junior dei pesi medi, scomparso nel 2020. 

agostini
mazzinghi

Ultimi video

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

I più visti di Motogp

Marc Marquez operato alla scapola destra, si allungano i tempi di recupero

Bagnaia fa chiarezza sul futuro: "Ci sono le moto e poi c'è la Ducati"

Missione podio iridato per Bezzecchi e Aprilia in Australia

Ducati ha deciso: sarà Pirro a sostituire l'infortunato Marc Marquez nel GP di Australia

Le pagelle: Marquez pigliatutto, Bezzecchi diamante Aprilia e Bagnaia con l'amaro

Frattura e lesione dei legamenti della spalla destra: Marquez salterà le prossime due gare

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:17
Serie A: Massa arbitrerà Roma-Inter, a Marinelli Milan-Fiorentina
16:17
Gioca da leader e segna: il nuovo Yildiz costringe la Juve a rilanciare
16:16
Lautaro superstar: doppietta con l'Argentina in mezz'ora. Il Milan trema per Pulisic
16:16
Inter, ora o mai più: Chivu accantona la Champions e si affida ai titolarissimi
16:15
Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari