Missione podio iridato per Bezzecchi e Aprilia in Australia

Marco Bezzecchi arriva a Phillip Island reduce da un fine settimana tra alti e bassi a Mandalika, nel quale ha conquistato la pole position con il record del tracciato e la vittoria nella sprint, seguite all'indomani dalla caduta nella gara lunga costata cara al neocampione del mondo Marc Marquez. Il pilota italiano è determinato a confermare la propria velocità e a tradurre il suo potenziale in un risultato di rilievo in Australia: la sua missione resta l'aggancio della terza casella della classifica generale, attualmente occupata da Francesco Bagnaia con 274 punti, venti in più di quelli dello stesso Bezzecchi, che a sua volta ne conta quasi il doppio (trentanove) di vantaggio su Pedro Acosta.