Motogp
MOTOGP

Missione podio iridato per Bezzecchi e Aprilia in Australia

Sull'ottovolante di Phillip Island la Casa italiana sostituisce l'infortunato Martin con il collaudatore Savadori

di Stefano Gatti
14 Ott 2025 - 15:56
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Dopo una settimana di pausa seguita al movimentato Gran Premio dell’Indonesia, Aprilia Racing si prepara ad affrontare con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori le ultime due tappe del tour extra-europeo in Australia e Malesia prima del "sipario" stagionale di nuovo in Europa per i GP di Portogallo e Comunità Valenciana. Questo weekend la MotoGP fa tappa sullo spettacolare e difficile impegnativo circuito di Phillip Island, sede del diciannovesimo appuntamento stagionale.

Marco Bezzecchi arriva a Phillip Island reduce da un fine settimana tra alti e bassi a Mandalika, nel quale ha conquistato la pole position con il record del tracciato e la vittoria nella sprint, seguite all'indomani dalla caduta nella gara lunga costata cara al neocampione del mondo Marc Marquez. Il pilota italiano è determinato a confermare la propria velocità e a tradurre il suo potenziale in un risultato di rilievo in Australia: la sua missione resta l'aggancio della terza casella della classifica generale, attualmente occupata da Francesco Bagnaia con 274 punti, venti in più di quelli dello stesso Bezzecchi, che a sua volta ne conta quasi il doppio (trentanove) di vantaggio su Pedro Acosta.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

A completare la line-up sarà Lorenzo Savadori, che torna come sostituto di Jorge Martin, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio alla clavicola destra riportato nel Gran Premio del Giappone dell'ultimo fine settimana di settembre Il pilota italiano sfrutterà il weekend anche per proseguire il lavoro di sviluppo della RS-GP25.

Lungo 4450 metri, il circuito di Phillip Island è noto per il suo contesto ambientale di grande impatto: la pista si snoda su una scogliera dell’isola situata nello Stato di Victoria, circondata da natura incontaminata, con cinque curve a destra e sette a sinistra. È uno dei tracciati meno impegnativi per i freni, ma il meteo (altamente imprevedibile a quelle latitudini) rappresenta una grande sfida per squadre e piloti.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

"Sono felice di tornare in Australia, la voglia di continuare a fare bene è tanta. Darò il massimo per cercare di rifarci dopo la gara lunga di Mandalika".

LORENZO SAVADORI

"Innanzitutto vorrei augurare un pronto recupero a Martin, spero che possa tornare in pista il prima possibile. Phillip Island è un circuito bellissimo e non vedo l'ora di scendere in pista. Continueremo a lavorare sullo sviluppo della RS-GP25 e darò il massimo come sempre". 

