Monaco, Ansu Fati insegue il riscatto

Le aspettative troppo alte e la giovane età lo hanno tradito nella sua prima esperienza al Barcellona, disperdendo il talento con cui si era presentato in blaugrana. Trasferitosi al Monaco, Ansu Fati è tornato a brillare con sei gol segnati nelle sue prime cinque apparizioni.
Nonostante i numeri e l'incredibile momento di forma, il Monaco non avrebbe ancora deciso se esercitare l'opzione di acquisto fissata a 11 milioni. Come sottolineato dal direttore sportivo dei francesi Thiago Scuro: "Per Ansu Fati sarà importante avere sempre più minutaggio per diventare un giocatore chiave".