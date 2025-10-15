La leggenda del kickboxing Petrosyan combatterà match d'addio il 22/11 a Milano

'Petrosyanmania - The Last Fight', che avrà il suo momento più emozionante (sotto il profilo sportivo e umano), proprio in occasione dell'ultimo combattimento di Giorgio Petrosyan, prevede una fight card di tutto rispetto. Al suo interno ben 18 incontri tra pre e main card (si inizierà alle 17.30 con la pre card; a seguire, dalle 20:30, la 'main' trasmessa in diretta mondiale sulla piattaforma di Dazn). Per l'occasione, lo sfidante di Giorgio Petrosyan, nella categoria di peso fino a 70kg, e con esperienza soprattutto nella muay thai, nella K-1, oltre che nel pugilato, sarà il forte 32enne fighter portoghese José Zeramuk Sousa (atleta del team 'Norte Forte' con sede nella città di Porto). Ha combattuto principalmente in Portogallo e Spagna, ma si è cimentato, per ben due volte, anche in Thailandia, 'casa' della muay thai (stile di combattimento che, sempre Sousa, ha portato anche nei match di kickboxing), all'interno dell'Old Lumpinee stadium di Bangkok. Teatro, dal lontano 1956, anno della sua fondazione, di incontri epici nella specialità della thai boxe e gestito dall'esercito thailandese su mandato del governo nazionale. Sousa si presenta sul ring dell'Allianz Cloud con uno score record di 15 vittorie (di cui 5 per K.O) e 6 sconfitte (per un totale di 21 combattimenti tra K-1 e muay thai). Il suo stile di combattimento deriva dalla muay thai e sfrutta al meglio la sua altezza (178 cm) e la sua fisicità per tenere a distanza gli avversari durante il combattimento. Il match in esame non mette in palio la cintura Wako, di cui è detentore proprio 'The Doctor', e sarà al meglio dei tre round (da tre minuti ciascuno). Al termine di questo evento gli organizzatori sveleranno il futuro e il nuovo assetto di governance della promotion italiana (marchio e progetto di proprietà della Petrosyan Brothers s.r.l.).