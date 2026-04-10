Zaniolo-Milan, ritorno di fiamma? Allegri lo osserverà contro l'Udinese

Nicolò Zaniolo torna a San Siro da avversario con l'Udinese. Il Milan di Allegri valuta il colpo per l'estate: ecco il piano per il talento ritrovato in Friuli.

10 Apr 2026 - 09:13

Il match di domani pomeriggio alle 18 a San Siro contro l’Udinese non rappresenta solo un’occasione di riscatto per il Milan dopo la sconfitta di Napoli, ma si potrebbe trasformare in un 'esame ravvicinato' per Nicolò Zaniolo, che un tempo era stato nei radar rossoneri. Come riportato da Tuttosport, il talento friulano, protagonista di una stagione della rinascita, è considerato un possibile obiettivo per il mercato estivo, segnando un ritorno di fiamma per un giocatore già cercato in passato dalla dirigenza targata Maldini. Massimiliano Allegri avrà dunque l'opportunità di valutare dal vivo la crescita del fantasista ex Roma e Fiorentina in una sfida cruciale per il Diavolo.

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