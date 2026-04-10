Il Real Madrid a caccia di un ds? Arriva il duro comunicato dei Blancos

Pochi minuti fa, con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha smentito le voci che davano i Blancos alla ricerca di un nuovo ds. Così i Blancos in una nota ufficiale: "Il Real Madrid CF comunica che l'informazione diffusa ieri sera dal programma El Larguero di Cadena Ser, secondo cui il nostro club starebbe valutando la possibilità di inserire un direttore sportivo nella propria struttura, è completamente falsa si legge -. Il Real Madrid apprezza enormemente il lavoro svolto dalla dirigenza sportiva del club, che ci ha permesso di vivere uno dei periodi di maggior successo della nostra storia, con la conquista di numerosi titoli, tra cui 6 Coppe dei Campioni in dieci anni".