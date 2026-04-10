Il Real Madrid a caccia di un ds? Arriva il duro comunicato dei Blancos

10 Apr 2026 - 10:28

Pochi minuti fa, con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha smentito le voci che davano i Blancos alla ricerca di un nuovo ds. Così i Blancos in una nota ufficiale: "Il Real Madrid CF comunica che l'informazione diffusa ieri sera dal programma El Larguero di Cadena Ser, secondo cui il nostro club starebbe valutando la possibilità di inserire un direttore sportivo nella propria struttura, è completamente falsa si legge -. Il Real Madrid apprezza enormemente il lavoro svolto dalla dirigenza sportiva del club, che ci ha permesso di vivere uno dei periodi di maggior successo della nostra storia, con la conquista di numerosi titoli, tra cui 6 Coppe dei Campioni in dieci anni".

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Mercato

Leon Goretzka

Dal Milan alla Juve, tutti in fila per Goretzka: ma le cifre dell'affare sono proibitive

Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Richard Rios 
11:11
Lotta Napoli-Inter per Rios, costa 35 milioni
10:28
Il Real Madrid a caccia di un ds? Arriva il duro comunicato dei Blancos
10:05
Inter, doppietta di Stankovic: anche Filip può rientrare in nerazzurro
09:13
Zaniolo-Milan, ritorno di fiamma? Allegri lo osserverà contro l'Udinese
NEYMAR, 34, SANTOS, VdM: 10 MLN
22:00
Neymar può finire a giocare in Mls: primi contatti