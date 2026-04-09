Caso Enzo Fernandez, l'agente: "Abbiamo fatto pace col Chelsea"

09 Apr 2026 - 20:32
© italyphotopress

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Dopo la tempesta sembra tornato il sole su Cobham: Enzo Fernandez e il Chelsea hanno "fatto pace" secondo quanto dichiarato dall'agente dell’argentino, Javier Pastore. "Abbiamo spiegato a Enzo che non doveva dire quello che ha detto su Madrid. È ancora giovane e ha ancora cose da imparare. Abbiamo spiegato al club che l'ha detto senza malizia e che ha fatto male a farlo. Si è scusato con il club, i suoi compagni di squadra, l'allenatore. Siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Era semplicemente una questione di chiarire un malinteso."

Enzo, vice capitano dei Blues, è stato sospeso da Rosenior, in accordo con il club, per due partite. La prima è già stata scontata, manca ancora una, la prossima, contro il Manchester City. Un match che potrebbe essere decisivo per il Chelsea, impegnato nella corsa per i primi 5 posti, quelli validi per la qualificazione alla prossima Champions League. 

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