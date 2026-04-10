Inter, doppietta di Stankovic: anche Filip può rientrare in nerazzurro

A tredici anni dall'addio di Dejan Stankovic, l’Inter è pronta a far ripartire una vera e propria dinastia nerazzurra riportando alla base i figli d'arte Filip e Aleksandar, cresciuti nel vivaio e ora pronti per il salto definitivo in prima squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, la strategia della dirigenza è chiara: per la porta si punta sul ritorno di Filip (classe 2002) nel ruolo di vice (considerando Vicario nuovo primo portiere e al netto della situazione Sommer, con cui ci sono ancora dialoghi aperti proprio come eventuale secondo), sfruttando la clausola sulla futura rivendita del 50% concordata con il Venezia che permetterebbe di dimezzare l'esborso per il suo cartellino. Discorso ancora più ambizioso per Aleksandar, centrocampista moderno messosi in luce al Bruges e finito nel mirino dei top club europei come Manchester United e Borussia Dortmund; l'Inter ha deciso di anticipare la concorrenza internazionale esercitando già questa estate la clausola di riacquisto fissata per il 2026, assicurandosi così un talento che per visione di gioco e personalità promette di ripercorrere le orme del padre.