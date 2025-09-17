Wolves, il tecnico Vitor Pereira pronto al rinnovo
17 Set 2025 - 20:23
Vitor Pereira è pronto a rinnovare il proprio contatto con il Wolverhampton. Secondo Fabrizio Romano è tutto fatto per il prolungamento del tecnico portoghese, in scadenza nel 2026: firmerà un triennale.
