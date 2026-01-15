Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Fiorentina, è fatta per Harrison: prestito con diritto di riscatto, l'inglese domani a Firenze

15 Gen 2026 - 22:32
© Getty Images

© Getty Images

Tutto fatto per il terzo colpo della Fiorentina in questo mercato invernale: dopo Solomon e Brescianini, operazione chiusa per Jack Harrison. L'esterno inglese arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni. Nella giornata di domani, venerdì 16 gennaio, sarà a Firenze per visite mediche e firma sul contratto. 

Il classe 1996 lascia la Premier League, dove nelle ultime stagioni si è diviso fra Leeds (dal 2018) e Everton (due anni in prestito fra il 2023 e il 2025). Cresciuto nelle giovanili di Liverpool e Manchester United, per Harrison a inizio carriera anche l'esperienza americana con il New York City Fc. 

mercato
serie a
fiorentina

Ultimi video

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

I più visti di Mercato

Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:32
Fiorentina, è fatta per Harrison: prestito con diritto di riscatto, l'inglese domani a Firenze
22:15
Serie B, Palermo: il ds Osti al lavoro per nuovi attaccanti
22:07
Passo indietro Joao Pedro: "Ringrazio il Pisa, ma resto in Messico"
21:20
Cagliari, Rog saluta: "Ho dato tutto, mi sono sentito a casa". Si valutano Anjorin e Sulemana
21:12
Atalanta, ufficiale l'arrivo di Raspadori: scelto il 18 come numero di maglia