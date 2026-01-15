Fiorentina, è fatta per Harrison: prestito con diritto di riscatto, l'inglese domani a Firenze

© Getty Images
Tutto fatto per il terzo colpo della Fiorentina in questo mercato invernale: dopo Solomon e Brescianini, operazione chiusa per Jack Harrison. L'esterno inglese arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni. Nella giornata di domani, venerdì 16 gennaio, sarà a Firenze per visite mediche e firma sul contratto.
Il classe 1996 lascia la Premier League, dove nelle ultime stagioni si è diviso fra Leeds (dal 2018) e Everton (due anni in prestito fra il 2023 e il 2025). Cresciuto nelle giovanili di Liverpool e Manchester United, per Harrison a inizio carriera anche l'esperienza americana con il New York City Fc.