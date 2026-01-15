Logo SportMediaset

Mercato

Serie B, Palermo: il ds Osti al lavoro per nuovi attaccanti

15 Gen 2026 - 22:15

Continuano i movimenti di calciomercato del Palermo. Il club di viale del Fante ha comunicato la cessione a titolo definitivo del portiere Michele Avella al Guidonia Montecelio Fc, in serie C, e contestualmente la risoluzione anticipata del prestito dell'estremo difensore Francesco Di Bartolo dalla Nuova Sondrio. Il lavoro del direttore sportivo del Palermo Carlo Osti adesso si concentra sui movimenti in entrata in attacco.

Tre i nomi sul taccuino del ds rosanero: Tramoni del Pisa, Johnsen della Cremonese e Pierini del Sassuolo. La pista più complessa è quella per arrivare al trequartista francese, pupillo di Filippo Inzaghi: in nerazzurro non è un titolare fisso, ma per lasciarlo partire il club toscano dovrebbe prima chiudere un movimento in attacco. La richiesta per il suo cartellino è di circa 5 milioni di euro. Ben avviata, invece, la trattativa per Johnsen: il jolly offensivo gradirebbe la destinazione rosanero, la Cremonese però sarebbe disposta a cederlo dopo aver trovato un sostituto. Più semplice, infine, l'operazione per l'ingaggio di Pierini, che al Sassuolo sta trovando poco spazio.

