Serie B, Palermo: il ds Osti al lavoro per nuovi attaccanti

Tre i nomi sul taccuino del ds rosanero: Tramoni del Pisa, Johnsen della Cremonese e Pierini del Sassuolo. La pista più complessa è quella per arrivare al trequartista francese, pupillo di Filippo Inzaghi: in nerazzurro non è un titolare fisso, ma per lasciarlo partire il club toscano dovrebbe prima chiudere un movimento in attacco. La richiesta per il suo cartellino è di circa 5 milioni di euro. Ben avviata, invece, la trattativa per Johnsen: il jolly offensivo gradirebbe la destinazione rosanero, la Cremonese però sarebbe disposta a cederlo dopo aver trovato un sostituto. Più semplice, infine, l'operazione per l'ingaggio di Pierini, che al Sassuolo sta trovando poco spazio.