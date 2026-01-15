Cagliari, Rog saluta: "Ho dato tutto, mi sono sentito a casa". Si valutano Anjorin e Sulemana

"Ciao Cagliari, siamo ai saluti. E per me non è facile trovare le parole perché qui, dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti a Casa. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di poter conoscere il Popolo Sardo, un popolo unico. Che ringrazio anche perché nei momenti più duri, oltre che in quelli belli, mi ha sempre sostenuto. Insieme abbiamo pianto, gioito e condiviso emozioni che per sempre porterò nel cuore e che ci terranno uniti".