Cagliari, Rog saluta: "Ho dato tutto, mi sono sentito a casa". Si valutano Anjorin e Sulemana

"Ciao Cagliari, siamo ai saluti. E per me non è facile trovare le parole perché qui, dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti a Casa. In questi anni abbiamo avuto il privilegio di poter conoscere il Popolo Sardo, un popolo unico. Che ringrazio anche perché nei momenti più duri, oltre che in quelli belli, mi ha sempre sostenuto. Insieme abbiamo pianto, gioito e condiviso emozioni che per sempre porterò nel cuore e che ci terranno uniti".
Così il centrocampista croato Marko Rog saluta il Cagliari dopo la risoluzione del contratto. "Il primo periodo, il più entusiasmante, da protagonista in campo. Fino all'ultima goccia di sudore, sempre spinto dalla vostra passione. Poi, diciamoci la verità, molte cose non sono andate come avremmo voluto. Ma ho sempre amato la maglia del Cagliari e per me è stato un onore indossarla sui campi d'Italia", ha aggiunto in una lettere pubblicata sul sito del club. "Grazie al Club, al Presidente Giulini, a tutti i Mister, agli staff tecnici e medici, ai magazzinieri, a chi lavora nella comunicazione, nel marketing, nell'amministrazione, in cucina, insomma: a tutti, uno per uno, grazie. Dal profondo del cuore, un abbraccio speciale ai tifosi, alla città di Cagliari, alla Sardegna per l'affetto che ho sempre sentito", ha concluso.
Intanto, il ds Angelozzi va a caccia di rinforzi. Il club rossoblu punta su Anjorin, classe 2001, centrocampista del Torino. La scorsa stagione, con la maglia dell'Empoli, fu protagonista di una bella partita alla Domus: suo l'assist per il primo gol toscano. Con il Torino però, solo sette presenze: appena una volta nell'undici iniziale. È in prestito dall'Empoli.
Ha giocato poco con il Bologna anche l'altro obiettivo di Angelozzi, Sulemana, 2003: tre le gare (da subentrato) con i felsinei. Sarebbe un ritorno: due stagioni orsono ha conquistato la salvezza con Ranieri prima di passare all'Atalanta.
Se dovesse arrivare Anjorin, potrebbe partire Prati: piace al Torino. Altre operazioni: il club rossoblu segue il pescarese Dagasso e potrebbe cedere Di Pardo al Cesena.