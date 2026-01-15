Logo SportMediaset

Mercato

Atalanta, ufficiale l'arrivo di Raspadori: scelto il 18 come numero di maglia

15 Gen 2026 - 21:12
© X

© X

"Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 2025/26. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid".

Nella serata di giovedì è arrivata anche l'ufficialità, con un comunicato pubblicato dal sito della stessa Atalanta: dopo 6 mesi in Spagna, Giacomo Raspadori torna in Italia, a Bergamo.

Ha firmato il contratto e già nelle prossime ore sarà a disposizione di mister Raffaele Palladino. Ha scelto il 18 come numero di maglia, già indossato nelle stagioni in prima squadra al Sassuolo, prima del trasferimento al Napoli e poi all'Atletico Madrid.

mercato
atalanta
giacomo raspadori

