Wirtz, gioiello conteso: il Leverkusen vuole blindarlo, City e Bayern lo tentano

Florian Wirtz dovrà prendere decisioni importanti quest'estate. Il tedesco è uno dei giovani più entusiasmanti in giro per l'Europa e le sue giocate hanno stregato i club più importanti del mondo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Wirtz sarebbe l'obiettivo dei sogni del Manchester City: Guardiola avrebbe individuato nel classe 2003 il perfetto erede di Kevin De Bruyne. Ma anche al Bayern Monaco sono convinti dell'avvenire del fantasista tedesco e non disprezzerebbero portarlo in Baviera per metterlo accanto a Jamal Musiala. In tutto questo il Leverkusen spera di poter trattenere Wirtz almeno per un'altra stagione: il Bayer ha messo sul tavolo del calciatore un ricco rinnovo con una clausola d'uscita per la prossima estate.