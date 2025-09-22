West Ham, Potter a rischio esonero: si valutano i sostituti

Il West Ham non decolla e con una sola vittoria nelle prime cinque giornate di Premier League si trova al penultimo posto in classifica. Per questo motivo, gli Hammers starebbero valutando l'esonero di Graham Potter. Secondo la stampa inglese, nella lista dei possibili sostituti ci sarebbero tre nomi. Il primo è quello di Nuno Espirito Santo, recentemente messo alla porta dal Nottingham Forest per le divergenze con il presidente. Si studiano anche Slaven Bilic (già tecnico del West Ham dal 2015 al 2017) e Gary O'Neil, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Wolverhampton.