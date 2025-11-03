Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

West Ham, parla l'agente di Fullkrug: "Il trasferimento non ha funzionato"

03 Nov 2025 - 22:47
© Getty Images

© Getty Images

Thorsten Wirth, agente di Niclas Fullkrug, non ha nascosto la possibilità di un addio al West Ham da parte dell'attaccante. Queste le parole rilasciate al podcast TOMorrow Business: "Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola. Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento". L'ex Borussia Dortmund, arrivato nel 2024 agli Hammers per 27 milioni di euro, ha collezionato appena 27 presenze, 3 gol e 2 assist. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Terremoto in casa Genoa: rescissione per Ottolini, la Juventus attende

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:45
Inter, Akanji vuole rimanere: "Spero di essere riscattato"
22:47
West Ham, parla l'agente di Fullkrug: "Il trasferimento non ha funzionato"
21:32
Saliba e le voci sul Real: "Fa piacere ma voglio vincere con l'Arsenal"
20:24
Oriol Romeu torna al Southampton dopo la parentesi al Barça
19:19
Valencia, due top club su Javi Guerra