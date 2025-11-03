West Ham, parla l'agente di Fullkrug: "Il trasferimento non ha funzionato"

Thorsten Wirth, agente di Niclas Fullkrug, non ha nascosto la possibilità di un addio al West Ham da parte dell'attaccante. Queste le parole rilasciate al podcast TOMorrow Business: "Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola. Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento". L'ex Borussia Dortmund, arrivato nel 2024 agli Hammers per 27 milioni di euro, ha collezionato appena 27 presenze, 3 gol e 2 assist.