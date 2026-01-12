Logo SportMediaset

Mercato

West Ham, Paquetá ha chiesto la cessione: vuole tornare al Flamengo

12 Gen 2026 - 20:10

L'avventura europea di Lucas Paquetá sembrerebbe ai titoli di coda. Il brasiliano ha chiesto al West Ham di essere ceduto già in questa sessione di mercato: l'ex Milan vuole tornare al Flamengo, società da cui i rossoneri lo prelevarono nel 2019 per quasi 40 milioni di euro. Club e calciatore avrebbero già un accordo ma gli Hammers non hanno ancora deciso se privarsi di uno dei loro uomini chiave a stagione in corso. Il Flamengo è pronto a mettere sul tavolo circa 40 milioni di euro per riportare il trquartista a Rio de Janeiro. 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:10
West Ham, Paquetá ha chiesto la cessione: vuole tornare al Flamengo
19:25
Pisa, le uscite dopo le entrate: partono in due
18:07
Fiorentina, la Samp mette gli occhi su Kouamé
17:34
Al Ittifaq, il presidente Laterza rivela: "Balotelli? Tutto è nato su Transfermarkt"
17:20
Genoa, tutto fatto per Bento: oggi l'ultima partita in Arabia