West Ham, Paquetá ha chiesto la cessione: vuole tornare al Flamengo

L'avventura europea di Lucas Paquetá sembrerebbe ai titoli di coda. Il brasiliano ha chiesto al West Ham di essere ceduto già in questa sessione di mercato: l'ex Milan vuole tornare al Flamengo, società da cui i rossoneri lo prelevarono nel 2019 per quasi 40 milioni di euro. Club e calciatore avrebbero già un accordo ma gli Hammers non hanno ancora deciso se privarsi di uno dei loro uomini chiave a stagione in corso. Il Flamengo è pronto a mettere sul tavolo circa 40 milioni di euro per riportare il trquartista a Rio de Janeiro.