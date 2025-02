Dusan Vlahovic e il futuro alla Juventus: il bivio è vicino. Secondo La Gazzetta dello Sport il prossimo marzo l'entourage del serbo incontrerà Giuntoli e nell'occasione dovrà comunicare ufficialmente le sue intenzioni. Il bomber, in scadenza a giugno 2026, vorrebbe arrivare in scadenza per poi scegliere liberamente la sua prossima avventura.