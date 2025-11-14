Vitor Roque: "Sogno di tornare a giocare in Europa"

La rinascita di "Tigrinho". Vitor Roque da quando è tornato in Brasile è tornato a segnare, tanto da guadagnarsi una chiamata dal Brasile di Ancelotti. Una ripresa non scontata visto l'ultimo anno orribile vissuto tra Barcellona e Betis, segnato più dal gol mangiati che realizzati. Oggi il classe 2005 ha ritorvato fiducia e spera in una seconda chance nel calcio europeo: "Il mio sogno è tornare in Europa e riadattarmi. Se Dio vuole, continuerò a lavorare qui al Palmeiras, questo è il mio obiettivo attuale... E in futuro tornerò in Europa. Sono arrivato in Europa molto presto. Ogni atleta sogna di giocare per un club come il Barcellona. Ho imparato molto da quell'esperienza. Tornare al calcio brasiliano non è un passo indietro, anzi. A volte bisogna fare un passo indietro per andare avanti."