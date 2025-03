In conferenza stampa alla vigilia del derby di Champions League contro l'Atletico, Vinicius Jr respinge al mittente le offerte dall'Arabia: "Sono molto tranquillo perché ho un contratto fino al 2027 e spero che potremo rinnovarlo il prima possibile. Sto realizzando il mio sogno con i migliori giocatori, il miglior allenatore, il miglior presidente... Non potrei essere in un posto migliore di questo"