Verona, la panchina di Zanetti scotta: ore di riflessione, due le ipotesi per sostituirlo

Cagliari-Verona, le foto del match
Sono ore di riflessione in casa Hellas Verona in merito alla posizione dell'allenatore Paolo Zanetti dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Cagliari. Il club gialloblù è ultimo in classifica con 13 sconfitte, appena due vittorie e 8 pareggi in 23 giornate e dopo il ko dell'Unipol Domus la dirigenza scaligera si è riunita per valutare la situazione al fine di prendere una decisione nelle prossime ore sull'opportunità di continuare o meno con Zanetti. In caso di esonero, tra i nomi che la dirigenza potrebbe prendere in considerazione ci sono quelli di Luca Gotti e Roberto D'Aversa.
Dopo il ko coi sardi Zanetti non si è presentato davanti ai microfoni, al suo posto ha parlato il ds Sean Sogliano: "Non mi sembra giusto mandare a parlare l’allenatore dopo una brutta sconfitta come questa, negli episodi negativi non abbiamo lottato. È un momento che non mi piace in cui tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, sono molto arrabbiato. Anche negli ultimi quattro anni abbiamo avuto momenti difficili, ma stavolta c’è qualcosa che non mi piace. Il futuro di Zanetti? Normale ci siano valutazioni, quando le cose vanno male l'allenatore è quello che ha il ruolo principale. Lo sa bene anche lui. Ma adesso dobbiamo pensare e dimostrare che siamo in grado di reagire, non è il momento di parlare ma quello di reagire".
