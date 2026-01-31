Verona, la panchina di Zanetti scotta: ore di riflessione, due le ipotesi per sostituirlo

Dopo il ko coi sardi Zanetti non si è presentato davanti ai microfoni, al suo posto ha parlato il ds Sean Sogliano: "Non mi sembra giusto mandare a parlare l’allenatore dopo una brutta sconfitta come questa, negli episodi negativi non abbiamo lottato. È un momento che non mi piace in cui tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, sono molto arrabbiato. Anche negli ultimi quattro anni abbiamo avuto momenti difficili, ma stavolta c’è qualcosa che non mi piace. Il futuro di Zanetti? Normale ci siano valutazioni, quando le cose vanno male l'allenatore è quello che ha il ruolo principale. Lo sa bene anche lui. Ma adesso dobbiamo pensare e dimostrare che siamo in grado di reagire, non è il momento di parlare ma quello di reagire".