Pisa, ipotesi Giampaolo se salta Gilardino

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, dopo il tracollo casalingo di oggi contro il Sassuolo rischia seriamente di essere esonerato e la società starebbe già pensando al nome del sostituto. In queste ore il favorito, in caso di cambio della panchina, sarebbe Marco Giampaolo che lo scorso anno riuscì a cogliere una difficile salvezza sula panchina del Lecce. Dopo il match odierno, i vertici del club nerazzurro - oggi allo stadio era presente anche il patron Alexander Knaster - si sono riuniti a lungo nello spogliatoio e sul destino di Gilardino una decisione potrebbe essere presa a tarda sera o al massino domani. Del resto il Pisa vuole provare a giocarsi le possibilità di salvezza fino in fondo. Nel mercato di gennaio la proprietà ha investito oltre 20 milioni di euro per ingaggiare gli attaccanti Durosinmi e Stojilkovic, il centrocampista Loyola e il difensore Bozhinov.