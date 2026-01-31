Lazio, salta il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd

Niente da fare: il trasferimento di Alessio Romagnoli all'Al Sadd è saltato. Era una corsa contro il tempo visto che il mercato in Qatar chiudeva alle ore 22 italiane e, nonostante sembrasse tutto apparecchiato per la fumata bianca, alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il difensore, così, resterà alla Lazio, a meno che nei prossimi due giorni non succeda ancora qualcosa di clamoroso. Romagnoli aveva l'accordo con l'Al Sadd ed era pronto a trasferirsi, tanto che non era stato convocato per il match contro il Genoa. Adesso bisognerà ricucire lo strappo o trovare una nuova sistemazione.