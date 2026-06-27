Venezia, ufficiale l'acquisto di Kornel Lisman dal Lech Poznan

Il Venezia FC comunica "di aver acquisito a titolo definitivo dal Lech Poznan i diritti alle prestazioni sportive dell'esterno offensivo Kornel Lisman, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/06/2030 con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione 2030/31". Nato a Szczecin, in Polonia, il 20 febbraio 2006, Lisman è cresciuto nel settore giovanile del Lech Poznan, con cui ha esordito in Prima Squadra dopo aver completato l'intera trafila nelle giovanili. Con il club polacco ha collezionato complessivamente 65 presenze tra squadra maggiore e formazione B, realizzando 8 reti e servendo 4 assist.
Nel corso della sua esperienza con il Lech Poznan ha inoltre maturato le prime presenze nelle competizioni europee, disputando 3 gare di UEFA Conference League, 2 partite nelle qualificazioni alla UEFA Champions League e 2 incontri nelle qualificazioni alla UEFA Europa League, competizione nella quale ha anche messo a segno una rete. Con la maglia del Lech Poznan ha conquistato due campionati polacchi consecutivi, nelle stagioni 2024/25 e 2025/26. A livello internazionale ha inoltre vestito la maglia della Polonia Under 18 e della Polonia Under 20.