Venezia, ufficiale l'acquisto di Kornel Lisman dal Lech Poznan

Nel corso della sua esperienza con il Lech Poznan ha inoltre maturato le prime presenze nelle competizioni europee, disputando 3 gare di UEFA Conference League, 2 partite nelle qualificazioni alla UEFA Champions League e 2 incontri nelle qualificazioni alla UEFA Europa League, competizione nella quale ha anche messo a segno una rete. Con la maglia del Lech Poznan ha conquistato due campionati polacchi consecutivi, nelle stagioni 2024/25 e 2025/26. A livello internazionale ha inoltre vestito la maglia della Polonia Under 18 e della Polonia Under 20.