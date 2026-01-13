Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Vaz si avvicina alla Roma, ultimi dettagli da definire

13 Gen 2026 - 13:35

Robinio Vaz si avvicina alla Roma. Lo conferma il club giallorosso e lo dimostra la mancata convocazione dell'attaccante con il Marsiglia per la coppa di Francia. I due club e il giocatore francese, 19 anni il mese prossimo, stanno definendo infatti in queste ore gli ultimi dettagli per la fumata bianca con l'operazione che sarà in prestito oneroso con successivo obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro. Nell'accordo sarebbe prevista anche una percentuale sulla futura rivendita, pari al 15%, che andrebbe al Sochaux, club che aveva ceduto Vaz al Marsiglia per circa 200mila euro. 

Ultimi video

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

01:11
Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

01:19
Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

00:48
MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Alla Lazio è arrivato Taylor, l'erede di Guendouzi

00:36
Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

00:44
Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

I più visti di Mercato

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:15
Lecce, ufficiale l'arrivo di Ngom dall'Estrela do Amadora
15:07
Klopp gela il Real: "Non torno in panchina"
14:21
Cancelo al Barcellona: l'annuncio ufficiale
13:35
Vaz si avvicina alla Roma, ultimi dettagli da definire
12:32
Genoa, colpo di scena: l'Al-Nassr blocca Bento. L'affare può saltare