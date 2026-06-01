Juve, con Thiago Motta è davvero finita: scatta la clausola per la risoluzione anticipata, le cifre

01 Giu 2026 - 11:36
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 Thiago Motta © italyphotopress

 Thiago Motta © italyphotopress

La Juventus e Thiago Motta stanno per dirsi addio e questa volta sarà definitivo. Il tecnico esonerato il 23 marzo 2025 è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2027, ma stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport da oggi, lunedì 1 giugno, sarebbe attiva una clausola presente nell'accordo in favore del club bianconero che consente la risoluzione anticipata del contratto. Secondo quanto scrive il quotidiano rosa, l'intenzione di Comolli sarebbe quella di esercitare il diritto di rescindere con un anno di anticipo versando una cifra leggermente inferiore ai 3,5 milioni di euro netti garantiti dall'ultimo anno dell'accordo, con l'obiettivo di risparmiare qualcosa anche sul lordo.

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