Galatasaray, Osimhen: "Le parole del ct?  Decontestualizzate e ingigantite"

Victor Osimhen ha voluto fare chiarezza sulle parole del ct della Nigeria, che aveva annunciato un imminente addio dell'attaccante al Galatasaray. "Ho appena finito una telefonata con il mister Eric Chelle, riguardo i suoi commenti su di me nella sua ultima intervista. Purtroppo le sue parole sono state decontestualizzate e ingigantite. Ha grande rispetto per il Galatasaray, segue la maggior parte delle nostre partite e non ha mai voluto creare nessuna controversia. Ho apprezzato la conversazione, l'opportunità di rappresentare sempre il mio Paese e guardo avanti per continuare a lavorare con lui. Lui è un grande allenatore che rispetto tanto, chiedo gentilmente di non dare peso alle speculazioni che circolano. Grazie per il vostro grande supporto", ha scritto l'ex Napoli su Instagram.