Amichevoli: il Brasile ne fa sei a Panama, Ancelotti sorride

Aspettando il debutto nei Mondiali, previsto nella notte tra il 13 e il 14 giugno, il Brasile si avvicina al torneo più importante con una grande goleada. La Seleçao sconfigge infatti 6-2 Panama, dilagando con un poker di reti nella ripresa. Ancelotti schiera Bremer e Wesley, dando fiducia ad Alex Sandro ed effettuando qualche esperimento: titolari Luiz Henrique e Casemiro, con Raphinha sulla trequarti e Cunha punta. Il grande protagonista nei primi quarantacinque minuti è però Vinicius Junior, che sblocca il match dopo nemmeno un minuto e serve l'assist per il 2-1 firmato da Casemiro (38'). Nel mezzo l'autorete di Cunha (13') per pareggiare temporaneamente i conti, a premiare gli sforzi di Panama: Alisson effettua svariate parate ed evita un passivo peggiore per i verdeoro. Nella ripresa Ancelotti cambia praticamente tutta la squadra, inserendo tra gli altri Ederson e Paquetà, e il risultato cambia profondamente. Un Brasile con le due punte, che affianca Igor Thiago a Endrick, dilaga infatti. Rayan (52') sigla il tris, poi inizia lo show di Paquetà: ripresa praticamente perfetta dell'ex milanista, che sigla il poker al 59' ed effettua tante giocate di spessore. Il Brasile attacca e sfonda i venti tiri verso la porta di Panama, arrivando a sei gol: a segno anche Igor Thiago (su rigore) e il centrocampista Danilo, entrato in campo con l'omonimo ed ex Juve. La selezione bianco-rosso-blù tenta di accorciare e si spinge dalle parti di Ederson, ma non va oltre il 6-2 siglato da Harvey. Finisce così la sfida del Maracanà, con un ottimo test per Ancelotti e i suoi: "È stata una serata magnifica, che ci ha dato una straordinaria iniezione di fiducia", ha commentato a caldo il ct. Il Brasile giocherà un'ultima amichevole il 6 giugno, a Cleveland contro l'Egitto, poi il 13 giugno l'esordio ai Mondiali contro il Marocco.