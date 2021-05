Udinese, Soldati chiama Pirlo: “Mi piacerebbe”

“Quest’avventura, nonostante un finale che non mi aspettavo, ha reso ancora più chiaro quale vorrei fosse il mio futuro. È tempo di rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide”. Andrea Pirlo dice addio alla Juventus ma non ha nessuna intenzione di appendere la giacca al chiodo e l’occasione per ripartire subito potrebbe arrivare da un altro club di Serie A: “Pirlo nuovo allenatore dell'Udinese? Sicuramente farebbe piacere, è un ottimo professionista e darebbe un taglio internazionale alle squadre a cui è accostato, non solo all'Udinese – ha detto Franco Soldati - Il futuro di Gotti? Parlerà con la famiglia Pozzo e verrà presa una decisione, che mi auguro sia la migliore per il futuro dell'Udinese”.

Getty Images