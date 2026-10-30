Il Milan blinda un altro big: Pulisic ha rinnovato fino al 2031, è ufficiale. Aumenta l'ingaggio

30 Ott 2026 - 15:10
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 Christian Pulisic, Milan © Getty Images

 Christian Pulisic, Milan © Getty Images

Mancava solo l'annuncio ufficiale che adesso è arrivato: Christian Pulisic ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2031. Lo ha annunciato il club rossonero tramite una nota ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031 - si legge -. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club".

"Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera" conclude il comunicato dedicato l'americano che era legato al club meneghino fino al 2027. Con il nuovo accordo lievita anche l'ingaggio dell'ex Chelsea e Borussia che passa dagli attuali 4 milioni a circa 6 milioni di euro l'anno. Dopo il prolungamento di Pavlovic e Pulisic, il Milan ha intenzione di blindare nelle prossime settimane anche Adrien Rabiot.

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