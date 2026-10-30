Il Milan blinda un altro big: Pulisic ha rinnovato fino al 2031, è ufficiale. Aumenta l'ingaggio

Mancava solo l'annuncio ufficiale che adesso è arrivato: Christian Pulisic ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2031. Lo ha annunciato il club rossonero tramite una nota ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031 - si legge -. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club".