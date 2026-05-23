DALLA TURCHIA

Dalla Turchia: incontro tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbahce

Hakan Safi vuole affidare all'ex dirigente del Milan la direzione tecnica del club

23 Mag 2026 - 21:27
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Un primo incontro a Milano è andato in scena nei giorni scorsi, come ha riferito Fanatik. E ora, sempre secondo fonti turche - il giornalista Yagiz Sabuncuoglu - a Istanbul c'è stato un secondo faccia a faccia tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi, che vorrebbe affidare all'ex dirigente del Milan la direzione tecnica del club. Il Fenerbahce fa dunque sul serio con Maldini e vuole stringere i tempi per cominciare a pianificare la prossima stagione con lui. Maldini, come riporta Fanatik, avrebbe manifestato l'intenzione di portare un tecnico italiano sulla panchina gialloblù e i nomi usciti sarebbero quelli di Antonio Conte, che saluterà il Napoli, e di Stefano Pioli, esonerato a novembre dalla Fiorentina e che qualche giorno fa ha rescisso il contratto che lo legava alla Viola fino al 2028.

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