Dalla Turchia: incontro tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbahce

Un primo incontro a Milano è andato in scena nei giorni scorsi, come ha riferito Fanatik. E ora, sempre secondo fonti turche - il giornalista Yagiz Sabuncuoglu - a Istanbul c'è stato un secondo faccia a faccia tra Paolo Maldini e il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi, che vorrebbe affidare all'ex dirigente del Milan la direzione tecnica del club. Il Fenerbahce fa dunque sul serio con Maldini e vuole stringere i tempi per cominciare a pianificare la prossima stagione con lui. Maldini, come riporta Fanatik, avrebbe manifestato l'intenzione di portare un tecnico italiano sulla panchina gialloblù e i nomi usciti sarebbero quelli di Antonio Conte, che saluterà il Napoli, e di Stefano Pioli, esonerato a novembre dalla Fiorentina e che qualche giorno fa ha rescisso il contratto che lo legava alla Viola fino al 2028.