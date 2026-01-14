Udinese, Palma va in prestito alla Sampdoria

Udinese Calcio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito fino al 30 giugno, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Palma alla Sampdoria.
Il difensore italo-tedesco, che compirà 18 anni a marzo, aveva trovato poco spazio nelle rotazioni di mister Kosta Runjaic nel corso del girone d'andata e va in Liguria per maturare esperienza nel campionato cadetto. La formula del prestito semplice induce a pensare che il Club friulano voglia puntare sul promettente centrale già dalla prossima stagione.