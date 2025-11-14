Udinese, Bravo chiede più minuti: "Frustrante non avere opportunità"

Iker Bravo chiede spazio. Lo spagnolo dell'Udinese dopo essere volato al Mondiale Under20 ha perso il posto, complice l'esplosione di Nicolò Zaniolo. Ora però l'ex Real e Leverkusen chiede minuti: "Da quando sono tornato dai Mondiali non ho più giocato con l'Udinese. Sono in ottima forma, mi alleno molto e non ho il minutaggio che merito. Sono pronto per molto di più. È un po' frustrante non avere un'opportunità”, ha detto a una radio spagnola. Messaggio alla società in vista el mercato di gennaio? Per il momento non sembra che lo spagnolo abbia fatto richieste ufficiali, ma se lo spazio a disposizione dovesse rimanere questo una sua partenza, magari già a gennaio, non è da escludere.