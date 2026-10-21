Manchester United, panchina a rischio per Carrick: l'ombra di Conte sul Sinigaglia di Como

Le difficoltà dei Red Devils affondano le radici anche in un mercato estivo finora deludente. Gli investimenti milionari per rinnovare il centrocampo – con gli arrivi di Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans – non hanno finora dato i frutti sperati, frenati da infortuni e da un rendimento sottotono. A peggiorare il clima ci ha pensato lo sfogo del vice-capitano Lisandro Martinez, che ha criticato apertamente la qualità della rosa e la carenza di investimenti da parte della dirigenza. Sebbene il caso sia rientrato dopo una multa al giocatore, le tensioni interne restano palpabili.