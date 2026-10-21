Manchester United, panchina a rischio per Carrick: l'ombra di Conte sul Sinigaglia di Como
I Red Devils cercano il riscatto in Champions dopo un avvio di stagione complicato, serve una vittoria per scacciare il fantasma del tecnico italiano
Il clima in casa Manchester United si fa sempre più rovente. L'avvio di stagione al di sotto delle aspettative – con appena 7 punti in 7 partite di Premier League e il tredicesimo posto in classifica – sta mettendo seriamente a rischio la posizione del tecnico Michael Carrick. La squadra non vince dallo scorso 30 agosto e la trasferta di Champions League sul campo del Como di Fabregas diventa quindi un vero e proprio crocevia per il futuro dell'allenatore inglese, chiamato a dare una svolta immediata per evitare l'esonero.
Un mercato flop e la grana spogliatoio
Le difficoltà dei Red Devils affondano le radici anche in un mercato estivo finora deludente. Gli investimenti milionari per rinnovare il centrocampo – con gli arrivi di Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans – non hanno finora dato i frutti sperati, frenati da infortuni e da un rendimento sottotono. A peggiorare il clima ci ha pensato lo sfogo del vice-capitano Lisandro Martinez, che ha criticato apertamente la qualità della rosa e la carenza di investimenti da parte della dirigenza. Sebbene il caso sia rientrato dopo una multa al giocatore, le tensioni interne restano palpabili.
L'ombra di Antonio Conte
In questo scenario di forte instabilità, sui tabloid inglesi torna a farsi insistentemente il nome di Antonio Conte come possibile sostituto in caso di esonero di Carrick. L'ex tecnico di Juventus, Inter e Napoli rappresenta una suggestione concreta per la panchina dello United, attratto dal fascino della Premier League ma forte anche di pretendenti in Italia.
Per Carrick, dunque, la sfida europea contro il Como diventa un dentro o fuori: il suo futuro a Old Trafford è appeso a un filo.