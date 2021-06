TVI, Emittente portoghese: CR7 sta trattando il rinnovo con la Juventus fino al 2023

MANOVRE BIANCONERE

Jorge Mendes lavora per spalmare su due stagioni l'attuale accordo economico

Cristiano Ronaldo starebbe trattando con la Juventus un rinnovo di contratto fino al 2023. Questa è la clamorosa indiscrezione rilanciata dall'emittente televisiva portoghese TVI. La decisione di CR7 deriverebbe da una serie di "no" ricevuti da altri top club europei, che lo avrebbero portato a riconsiderare, insieme al suo agente Jorge Mendes, l'idea di prolungare con i bianconeri.

Nelle scorse settimane, infatti, Mendes avrebbe provato ad accasare il cinque volte Pallone d'oro prima al Real Madrid, poi al Manchester United, dove però le attenzioni del momento sono focalizzate sul talento classe 2000 Jadon Sancho, e al Paris Saint-Germain, che però è ancora alle prese con il rinnovo di Kylian Mbappé.

Avrebbe preso così quota l'opzione del rinnovo bianconero. Complici i problemi della Juventus nel pagare i 31 milioni netti del suo stipendio, le parti starebbero lavorando al prolungamento fino al 2023, con la possibilità di spalmare su due stagioni l'attuale accordo economico.

Nel frattempo CR7 si gode le vacanze, arrivate forse troppo presto dopo l'uscita agli ottavi di finale di Euro 2020, contro il Belgio. Le quattro partite iniziali del suo Portogallo - tre ai gironi e una alla fase di eliminazione diretta - però sono bastate al fenomeno portoghese per toccare quota 109 gol con la maglia della Nazionale, permettendogli di eguagliare il record mondiale dell'iraniano Ali Daei per reti segnate in carriera con la selezione del proprio Paese.