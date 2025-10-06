Ufficiale: l'Uzbekistan si affida a Fabio Cannavaro per il Mondiale 2026

L'ex difensore azzurro torna ad allenare una Nazionale dopo l'esperienza alla guida della Cina
Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan. "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna - l'annuncio sui social della Federcalcio uzbeca, dopo le trattative dei giorni scorsi - Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico". L'Uzbekistan è infatti una delle diciotto nazionali già qualificate al Mondiale 2026.
Lo staff con cui Cannavaro allenerà l'Uzbekistan sarà composto da Eugenio Albarella, vice allenatore, (in precedenza ha lavorato con la Nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria), Francesco Troise, preparatore atletico, (ex Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti, preparatore dei portieri (ha lavorato con le Nazionali giovanili dell'Italia, Sampdoria e Spal).
Per Cannavaro, 52 anni, si tratta della seconda esperienza alla guida di una nazionale, dopo la breve parentesi con la Cina nel 2019, durata appena 52 giorni. Il percorso in panchina dell'ex capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 è stato fin qui variegato e cosmopolita: dalla Cina, dove ha guidato Guangzhou Evergrande e Tianjin Quanjian, all'Arabia Saudita, fino al ritorno in Italia con Benevento e Udinese, passando per l'esperienza più recente in Croazia con la Dinamo Zagabria, che si è conclusa con un esonero lo scorso 9 aprile.
