Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
UFFICIALE

Ufficiale: l'Uzbekistan si affida a Fabio Cannavaro per il Mondiale 2026

L'ex difensore azzurro torna ad allenare una Nazionale dopo l'esperienza alla guida della Cina

06 Ott 2025 - 14:53

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan. "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna - l'annuncio sui social della Federcalcio uzbeca, dopo le trattative dei giorni scorsi - Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico". L'Uzbekistan è infatti una delle diciotto nazionali già qualificate al Mondiale 2026.

Lo staff con cui Cannavaro allenerà l'Uzbekistan sarà composto da Eugenio Albarella, vice allenatore, (in precedenza ha lavorato con la Nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria), Francesco Troise, preparatore atletico, (ex Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria) e Antonio Chimenti, preparatore dei portieri (ha lavorato con le Nazionali giovanili dell'Italia, Sampdoria e Spal).

Per Cannavaro, 52 anni, si tratta della seconda esperienza alla guida di una nazionale, dopo la breve parentesi con la Cina nel 2019, durata appena 52 giorni. Il percorso in panchina dell'ex capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 è stato fin qui variegato e cosmopolita: dalla Cina, dove ha guidato Guangzhou Evergrande e Tianjin Quanjian, all'Arabia Saudita, fino al ritorno in Italia con Benevento e Udinese, passando per l'esperienza più recente in Croazia con la Dinamo Zagabria, che si è conclusa con un esonero lo scorso 9 aprile.

Leggi anche

Da Dino Baggio a Cannavaro e Scala: presentato il Parma Legends

fabio cannavaro
uzbekistan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Tare e l'amore per il Milan: "Più in alto di così non si può andare"

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:44
Milan, si lavora al rinnovo di Tomori
15:25
Real Madrid, Endrick via in prestito a gennaio
14:26
Xavi continua a rifiutare l'Arabia: vuole allenare in Europa
13:16
Retroscena Araujo: rifiutate offerte di quattro club
12:13
Bayern Monaco, possibile addio di Guerreiro a fine stagione