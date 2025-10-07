Dybala-Roma, avanti insieme?

Uno degli argomenti più delicati in casa Roma è sicuramente quello legato al rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino, al suo quarto anno nella capitale, è diventato un simbolo per il tifo e un punto di riferimento tecnico per la squadra, anche se la sua instabilità fisica continua a non convincere tutti. Nei prossimi giorni l'agente del giocatore sarà nella capitale per capire, insieme alla società giallorossa, la fattibilità del rinnovo: Dybala vorrebbe continuare a vestire la maglia della Roma e sarebbe disposto a rinunciare a una parte del suo stipendio, e in tal caso anche la Roma sarebbe propensa a continuare con la Joya.