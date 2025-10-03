Tottenham, rinnova Bentancur

© Getty Images
Il Tottenham ha da poco annunciato il rinnovo "a lungo termine" di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista, arrivato a Londra nel 2022, è diventato in questi anni un pilastro del club, collezionando ben 122 presenze.
Queste le parole dell'ex Juventus sul rinnovo di contratto: "Questa è una giornata speciale per me e per chi mi vuole bene. Qui sto trascorrendo delle annate bellissime e percepisco anche la felicità della mia famiglia. La vittoria dell'Europa League ci ha motivati ancora di più e vogliamo costruire il nostro futuro su questo successo".
Commenti (0)