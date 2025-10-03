Torino, Baroni: "Le voci sul futuro? Cairo ci sta vicino, penso al lavoro"

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - "Abbiamo lavorato duro, sappiamo di dover dare di più: Cairo è un punto di riferimento per tutti, lo ringrazio per la sua vicinanza": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, parla alla vigilia della sfida contro la Lazio e della visita del presidente al Filadelfia. "Sono concentrato soltanto sul Toro e sul lavoro, con lavoro e dedizione supereremo il momento difficile - risponde sulle voci di panchina traballante - e faccio un esempio: l'anno scorso è cambiato il 90% degli allenatori in Serie A, solo Klopp ha cambiato due squadre in tantissimi anni ma questo in Italia non può avvenire perché c'è un sistema diverso". Ora c'è la trasferta sul campo della Lazio: "E' una squadra forte con giocatori forti, sapevamo che avremmo affrontato sei delle prime sette classifica dell'anno scorso tutte in serie - conclude Baroni in conferenza stampa - ma nella mia squadra vedo enormi potenzialità di crescita individuali e di gruppo". (ANSA).