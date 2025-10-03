Logo SportMediaset
Mercato

Torino, Baroni: "Le voci sul futuro? Cairo ci sta vicino, penso al lavoro"

03 Ott 2025 - 14:01

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - "Abbiamo lavorato duro, sappiamo di dover dare di più: Cairo è un punto di riferimento per tutti, lo ringrazio per la sua vicinanza": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, parla alla vigilia della sfida contro la Lazio e della visita del presidente al Filadelfia. "Sono concentrato soltanto sul Toro e sul lavoro, con lavoro e dedizione supereremo il momento difficile - risponde sulle voci di panchina traballante - e faccio un esempio: l'anno scorso è cambiato il 90% degli allenatori in Serie A, solo Klopp ha cambiato due squadre in tantissimi anni ma questo in Italia non può avvenire perché c'è un sistema diverso". Ora c'è la trasferta sul campo della Lazio: "E' una squadra forte con giocatori forti, sapevamo che avremmo affrontato sei delle prime sette classifica dell'anno scorso tutte in serie - conclude Baroni in conferenza stampa - ma nella mia squadra vedo enormi potenzialità di crescita individuali e di gruppo". (ANSA).

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Tare e l'amore per il Milan: "Più in alto di così non si può andare"

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

16:48
Bayer Leverkusen, ufficiale il rinnovo di Palacios: firma fino al 2030
15:39
Real Madrid, Valverde nel mirino della Premier League
14:01
Torino, Baroni: "Le voci sul futuro? Cairo ci sta vicino, penso al lavoro"
13:41
Como, suggestione Zirkzee per gennaio
12:45
Tottenham, rinnova Bentancur