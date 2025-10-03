Logo SportMediaset
Mercato

Como, suggestione Zirkzee per gennaio

03 Ott 2025 - 13:41
© Getty Images

© Getty Images

L'avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United non ha mantenuto, finora, le aspettative iniziali. L'olandese, arrivato dal Bologna nell'estate 2024, fatica a trovare spazio e non rientra nelle gerarchie di Amorim. Secondo quanto riportato dal Sun, ora i Red Devils potrebbero decidere di ascoltare delle offerte già a gennaio, sia per un prestito che per una cessione a titolo definitivo. Le pretendenti per Zirkzee non mancano. In Italia, il Como starebbe facendo le sue valutazioni. Al momento, però, non c'è ancora nessuna trattativa concreta, visto anche lo stipendio dell'attaccante da 3,5 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo, la Juventus continua a monitorare la situazione. 

