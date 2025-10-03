Bayer Leverkusen, Grimaldo: "Potevo andare al Real Madrid con Xabi Alonso"

Il nome di Alejandro Grimaldo è stato accostato a diversi top club la scorsa estate, ma alla fine nessuna trattativa si è concretizzata e il terzino è quindi rimasto al Bayer Leverkusen. Nel corso di un'intervista, il classe '95 ha rivelato alcuni retroscena dell'ultima sessione di mercato: "C'era sempre la possibilità di andare con Xabi Alonso, ma alla fine non si è concretizzata e il Real Madrid ha preso Carreras. Anche il Barcellona era un'opzione che però non è andata in porto. Bisogna affrontare la sfida di stare qui con grande motivazione. Ci sono sempre possibilità, si parla di tante cose. Ma se non si realizzano, significa che non devono realizzarsi".